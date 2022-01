clicca qui per l'originale



IL SANTO PADRE È MOLTO BEN INFORMATO SU COSA STA SUCCEDENDO IN UCRAINA.



- Beatitudine, recentemente il nunzio apostolico ha confermato nuovamente che la visita di Papa Francesco è prevista per quest'estate. Allo stesso tempo, il Santo Padre sta preparando un incontro con il Patriarca Kirill, che difficilmente lo farà senza consultare Putin. Le domande a questo proposito sono. La Santa Sede ha bisogno di un tale incontro se le mosse di Kirill sono solo parte delle manovre di politica estera di Putin. Cosa potrebbe mai volere Kirill in questo incontro da Roma?



- Vedete, tra tutte le cose che chiedete, ci sono molte cose che non sappiamo. In primo luogo, non sappiamo come e quando avrà luogo il secondo incontro (di fila) tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill. Non sappiamo come e quando avrà luogo la visita del Santo Padre in Ucraina. (Vorremmo che avesse luogo il più presto possibile, forse anche quest'anno). Pertanto, possiamo solo speculare ipoteticamente su queste possibilità ed eventi.

Penso che ogni incontro sia utile, quindi un altro incontro tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill sarebbe buono di per sé, secondo me. Tralasciando la misura in cui, diciamo, l'altra parte è libera o meno nelle sue considerazioni o comunicazioni strettamente religiose, una riunione è quasi l'unico strumento oggi per evitare il confronto. L'incontro o il dialogo è l'unica alternativa alla guerra. Se vogliamo veramente andare verso la riconciliazione tra i cristiani nel mondo di oggi, per ridurre le nostre varie tensioni, gli scontri, questo non può essere pienamente compreso senza parlare tra di noi. Se confrontiamo, per esempio, l'intensità degli incontri di Papa Francesco con i leader delle altre Chiese, con lo stesso Patriarca Ecumenico Bartolomeo, per loro gli incontri sono un work in progress. Sua Santità il Patriarca Bartolomeo visita Roma diverse volte all'anno, e questo non è più un evento straordinario. È uno strumento, un modo per comunicare, per costruire delle azioni comuni. Ricordiamo che quest'anno, il frutto di questa comunicazione ecumenica è stata una dichiarazione tra Papa Francesco, il patriarca ecumenico e il capo della Chiesa d'Inghilterra, l'arcivescovo di Canterbury, sull'ecologia e la protezione dell'ambiente. È stato un messaggio e un appello molto potente.



Fino a questo momento c'è sempre stato un pregiudizio da parte del Patriarcato di Mosca verso questi incontri, vediamo che c'erano sempre delle condizioni - la prima, la seconda, la terza devono accadere perché abbia luogo. Penso che questo tipo di tattica stia gradualmente passando in secondo piano. E quindi penso che sia bene che questi incontri abbiano luogo.



- Il Papa non supererà nessuna linea rossa quando si parla di Ucraina?



- Non credo. Il Santo Padre è ben informato su quanto sta accadendo in Ucraina, abbiamo una comunicazione molto intensa con lui personalmente e con le strutture diplomatiche della Capitale Apostolica. E non avrei paura che qualcuno possa strumentalizzare questo incontro per qualche stretto obiettivo politico. Non sappiamo quale sarà l'ordine del giorno, ma spero, anzi vorrei, che il tema dell'Ucraina non manchi, perché questo tema è ora al centro dell'attenzione di tutta la comunità mondiale. Qui in Ucraina stiamo toccando tali nervi del diritto internazionale e molte altre relazioni che è impossibile evitare. Mi ha dato fastidio che fino a poco tempo fa la nostra guerra nel Donbass si stava trasformando in una guerra silenziosa, i giornali hanno smesso di scriverne, non era più una notizia nel senso giornalistico della parola. L'unico che ha continuato a parlarne è stato Papa Francesco in varie occasioni. E mi ricordo che, dopo ogni proclamazione della preghiera per la pace in Ucraina, molti giornalisti mi hanno cercato dopo e mi hanno chiesto: spiegami perché il Papa lo tira fuori, cosa sta succedendo lì in Ucraina? E questo ci ha dato l'opportunità di rompere questo silenzio, che è stato deliberatamente imposto. E da parte della Capitale Apostolica c'era un'attenzione costante al nostro dolore, ai nostri bisogni, in particolare sulle questioni umanitarie, sulla questione della liberazione degli ostaggi, dei prigionieri di guerra, dei prigionieri politici - cioè, questi erano temi che erano costantemente all'ordine del giorno. Ovviamente, la diplomazia ecclesiastica è di natura leggermente diversa dalla diplomazia secolare; lo scopo della diplomazia ecclesiastica è sempre una missione di costruzione della pace.

Quindi pensi che il fratello scomparso di Chistye Prudy ascolterà le parole del Papa?



- Non lo so, ma penso che anche per uno scopo educativo un incontro del genere sarebbe buono. Ricordate, come dopo il precedente incontro all'Avana, anche all'interno della Chiesa ortodossa russa ci sono state dichiarazioni molto critiche nei confronti del patriarca, e alcuni vescovi, anche in Ucraina, hanno rifiutato pubblicamente di commemorare il patriarca nella Divina Liturgia - questo è un gesto molto grave. Ma nonostante ciò, non è successo niente di sorprendente. Penso che il secondo incontro non farà che confermare la necessità di incontrarci anche in Ucraina. Avrà, direi, uno scopo educativo e darà un buon esempio di comunicazione che possiamo costruire anche a livello locale.

Quindi dobbiamo parlare con tutti quelli che sono pronti ad ascoltare e penso che questa sia l'unica alternativa a quello che chiamiamo confronto.



- Alcuni osservatori russi hanno commentato che Kirill vuole incontrare il Papa perché questi contatti sono stati presi dal Patriarcato Ecumenico. Come si fa a commentare questo?



- Non lo so, non posso dirvelo, ma vedete come il buon esempio vince i cuori, quindi che ci siano più incontri del genere. Perché se ci incontriamo, abbattiamo i muri del pregiudizio, i muri di qualche tipo di divisione, e credo proprio che il dialogo sia possibile e necessario.





- Come prenderà forma il programma della visita di Papa Francesco in Ucraina?



- Non lo sappiamo ancora, ci sono tante, diciamo, incognite. Ma noi insieme ai vescovi cattolici romani abbiamo ricordato come si è formata l'agenda della visita di Papa Giovanni Paolo II. Perché capiamo che le visite successive saranno giudicate dal livello delle precedenti. E qui dobbiamo capire che una visita papale è diversa da quella dei capi di stato secolari, una visita papale è sempre un pellegrinaggio, a volte si perde di vista il suo nome completo, la visita apostolica.



Ricordo che quando Papa Giovanni Paolo II venne a Kiev, disse: sono un pellegrino di pace. È venuto come pellegrino per visitare i luoghi santi di questa terra, la culla del cristianesimo in tutta l'Europa orientale. E con la sua visita il Papa porta l'attenzione e le preghiere di tutta la comunità, la Chiesa universale di tutto il mondo. Insieme a lui arriva un gran numero di individui diversi che cominciano a chiedersi che tipo di paese sia questo, che tipo di persone il Papa sia andato a trovare. Ricordo che alla vigilia della visita di Giovanni Paolo II (ero insegnante di teologia all'Università Cattolica, vicerettore di un seminario) abbiamo fatto due giorni di conferenze internazionali a Roma: alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Orientale, perché l'élite intellettuale mondiale voleva sentire com'è la Chiesa in Ucraina, cattolica romana o greca, perché il Papa ci va, com'è la società post-sovietica. Quindi un tale evento spirituale è sempre molto utile. Poi dà i suoi frutti nel corso degli anni, e attira l'attenzione su di noi, il riconoscimento della nostra sottomissione, statualità, sovranità, indipendenza - qualcosa di cui abbiamo tanto bisogno ora, in questa fase della nostra esistenza nazionale.



Il prossimo aspetto della visita di Giovanni Paolo II fu che il Papa non venne solo ai cattolici, il Papa venne a tutta l'Ucraina. Ricordiamo che c'è stato un incontro con il Consiglio delle Chiese ucraine, un incontro con i rappresentanti della scienza, della cultura e degli intellettuali dell'Ucraina. In altre parole, c'era un dialogo molto profondo e di alto livello. A quel tempo anche coloro che non credevano in Dio o non si consideravano membri della nostra Chiesa, percepivano davvero il Papa come una grande autorità morale. Hanno definito Giovanni Paolo II il più grande umanista del ventesimo secolo. La sua figura, i messaggi che ha portato, hanno generato un enorme interesse.



Sono tornato alle prediche del 2021, ai discorsi del Papa, perché era il ventesimo anniversario della visita. Sono stato di nuovo ispirato leggendoli. Il Papa, rivolgendosi a politici, personaggi della cultura, persino ai nostri neo-oligarchi di allora, ha pronunciato parole così profetiche e se lo avessero ascoltato allora e davvero, diciamo, seguito le sue indicazioni, forse oggi l'Ucraina sarebbe molto diversa.



Papa Giovanni Paolo II sentiva che la sua missione personale era quella di guarire le ferite, in particolare quelle che ancora affliggevano le nazioni europee dopo la seconda guerra mondiale. E così ha cercato di versare questo balsamo di perdono reciproco nel corpo del popolo ucraino. Per esempio, ha visitato Babi Yar, Bykownia e le vittime delle repressioni staliniste a Kiev. Ha visitato i luoghi della memoria a Lviv e ha parlato molto della riconciliazione polacco-ucraina. In questo contesto, ricordo che all'inizio della Liturgia il mio predecessore, il Beato Lubomyr Husar, chiese scusa al Papa a tutti i popoli che gli ucraini avevano offeso o ferito nel corso della loro storia. È stato un momento di memoria curativa. Ma era qualcosa di molto specifico per Papa Giovanni Paolo II.



Papa Francesco ha una sensibilità diversa, ha empatia per gli emarginati, i poveri, gli esclusi. Per esempio, quando è venuto in Slovacchia, ha voluto visitare l'insediamento rom a Košice, per mostrare un'attenzione speciale a coloro che sono emarginati dalla società. Potete immaginare che shock sarebbe per molti se il Papa volesse visitare i Rom a Kiev. Ma questo è tipico della personalità di Papa Francesco.



Il Papa ha un atteggiamento speciale verso le questioni ambientali. Abbiamo già ricordato oggi i primi problemi di guerra che sta vivendo l'Ucraina - non so, forse il Papa vorrà andare nell'est del paese. Vediamo quali saranno le richieste del Santo Padre. Ma, vedete, la sensibilità personale del Vescovo Ecumenico di oggi è consona al nostro dolore e alla sofferenza che il popolo ucraino sta perdendo.



- Avete già fissato una data per la visita?



- Volevamo sapere già, perché ho anche sottolineato nella mia comunicazione in Vaticano che noi in Ucraina vogliamo sapere il più presto possibile per essere meglio preparati. Perché l'Ucraina è un paese enorme con una popolazione enorme e aree enormi e abbiamo bisogno di tempo per preparare questi eventi in un buon modo. Oggi non posso dirvi nulla, perché le date non sono state fissate, la visita non è stata ancora annunciata. Ma stiamo prendendo in considerazione tutti questi punti, accenti. Speriamo di avere un comitato organizzativo congiunto con la Chiesa Cattolica Romana e cercheremo di preparare questa visita nel miglior modo possibile.



- Il Papa continua a vivere non nel palazzo, ma nella casa di Santa Marta?



- Sì.



- Indossa scarpe da ginnastica?



- Ha quelle scarpe speciali con supinatori, e alcune persone pensano che siano scarpe da ginnastica, ma sono scarpe ortopediche.



- Sui cattolici nel mondo. Potrei sbagliarmi, ma la mia impressione è che uno scandalo molto importante l'anno scorso è stato che i preti tedeschi, contro la volontà della Santa Sede, hanno dichiarato che avrebbero benedetto i matrimoni LGBT. C'è una fine a questa situazione, che è stata prefigurata quasi come una seconda riforma?



- Non c'è, direi, uno scenario apocalittico. Ovviamente, su richiesta dei vescovi di vari paesi, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha emesso dei chiarimenti sul tema di tali benedizioni, e la posizione immutabile della Chiesa Cattolica è stata chiaramente delineata riguardo al fatto che gli sposi che possono ricevere il Sacramento del Matrimonio nella Chiesa sono sposati tra un uomo e una donna, e qui la Chiesa non ha autorità per dire altro, perché un tale matrimonio non è stato istituito dalla Chiesa, non dall'uomo, ma dal Creatore stesso. E nelle categorie del pensiero della Chiesa, in particolare nella Chiesa cattolica, c'è il concetto di diritto divino e diritto umano. Cioè, ciò che è stato stabilito dalla Chiesa, per esempio il calendario o altre cose, può essere cambiato secondo le circostanze, secondo le necessità. Ma ciò che è stato stabilito da Dio non può essere cambiato.

Ricordo un'altra discussione. All'epoca ero studente a Roma. Alcuni progressisti, come li chiamavamo allora, reinterpretavano già certi gesti di Gesù nell'Ultima Cena, e dicevano, beh, sai, forse oggi non dovremmo mangiare pane e vino nell'Eucaristia, perché per molte culture questi non sono cibi tradizionali, possiamo prendere il riso, qualche altro cibo caratteristico di un certo popolo e della sua cultura. E poi la richiesta era, ricordo, anche alla Congregazione per la Dottrina della Fede - come procedere: è possibile usare questo o quell'elemento per l'amministrazione del sacramento e il sacramento sarà valido.

La risposta era molto chiara. No, perché fu Cristo che prese il pane e il vino e, dando il pane, disse: "Questo è il mio corpo" - dando il vino, disse: "Questo è il mio sangue". Chi può cambiare? Nessuno si sente competente, vedete, per cambiare questo tipo di impostazione divina in qualche modo, direi, per cambiarla.

Qualcosa di simile si può dire del sacramento del matrimonio e degli altri sacramenti che la Chiesa compie oggi.



- Sai, lo dirò come se fosse detto dagli ortodossi: se 300 tedeschi se ne sono andati perché volevano i matrimoni LGBT, questo non è ancora uno scisma, se prendi... la rivoluzione mondiale. Ma hanno lasciato la Chiesa o no, sono stati d'accordo con la volontà della Santa Sede o no?



- Non so fino alla fine come è finita. Ma anche qui c'è una distinzione tra benedire e dispensare il sacramento. Era quella discussione, quando una persona viene da te con la richiesta: "Benedicimi", non chiedi se sei un peccatore o un santo, vero? Il prete benedice. Quindi c'è stata una discussione sullo stesso livello. Ma quando si tratta della dispensazione del sacramento del matrimonio, la dottrina della Chiesa non cambia.



- Noi in Ucraina siamo orgogliosi di essere entrati nella famiglia delle nazioni europee, creando la democrazia. Ma in quei paesi che consideriamo come modelli, c'è una grave tensione tra i liberali e le persone che postulano i valori cristiani. Mi piacerebbe sentire le vostre riflessioni sulle sfide dell'etica cristiana. Da un lato dobbiamo essere aperti e sofferenti, dall'altro il flusso incontrollato delle migrazioni può portare al declino della civiltà cristiana. Dov'è il confine tra la compassione e l'autoconservazione della nostra civiltà?



- Parliamo prima dei liberali e dei conservatori. Questo è un argomento molto interessante. Non parlerei di liberali, ma di progressisti e conservatori. Perché la parola liberale può avere diversi significati. In ogni cultura c'è sempre chi teme il cambiamento e chi vuole il cambiamento è aperto ad esso. Questo è stato il caso della Chiesa primitiva, ed è stato il caso più tardi in diverse epoche della storia della civiltà europea, nella storia della vita della Chiesa. Penso che la verità sia sempre da qualche parte nel mezzo. Così il conservatore che ha paura del cambiamento agisce in modo distruttivo. E il progressista che non considera certi valori semplicemente si stacca da alcune radici, e allora la sua riforma in realtà diventa non una riforma, ma una mutazione, qualcosa di diverso da quello che era prima.



Così penso che oggi la Chiesa, da un lato, dovrebbe essere portatrice di valori tradizionali eterni, ma, dall'altro, dovrebbe essere moderna nel modo in cui li comunica al mondo. Poiché il mondo sta cambiando, non possiamo parlare all'uomo moderno in greco, perché ovviamente allora il tesoro spirituale sarebbe come una valigia senza manico. E poi ci sarà la tentazione di scartarlo e lasciarlo indietro.



Questo è il punto dell'illuminazione spirituale. Cerchiamo di mettere a disposizione delle nuove generazioni ciò di cui la Chiesa è sempre stata ricca, affinché questo tesoro possa essere utilizzato oggi.



Questa tensione è sempre esistita, è utile, ma ci sono regole su come andare avanti. Ecco perché sono a favore di un sano ringiovanimento.



Esiste un concetto come "Ecclesia semper reformanda". La Chiesa è sempre in uno stato di riforma. Ciò che deve essere cambiato deve essere cambiato. Ma ci sono alcuni valori eterni che siamo semplicemente chiamati a trasmettere. Il Vangelo di Cristo lo dobbiamo comunicare all'uomo moderno, perché non siamo maestri ma ministri della Parola.



Ora sui migranti. Questa è una questione abbastanza complicata. Ci rendiamo conto che oggi c'è a volte la tentazione per alcuni regimi politici, direi moderni, di usare i migranti come una specie di arma. Quello che vediamo sul confine bielorusso-polacco è una migrazione artificiale, che strappa le persone dalle loro radici, dal loro paese e le conduce verso altre società. Ma, d'altra parte, dovremmo capire che viviamo in un mondo che si muove da una società statica a una dinamica.



Anche noi siamo migranti. Siamo [dispersi] in tutto il mondo. E questo ha i suoi aspetti positivi e le sue sfide. La nostra Chiesa ha già vissuto quattro ondate di globalizzazione - grazie ai nostri migranti. È perché i nostri migranti hanno sparso la nostra Chiesa dal Canada, dall'America, dal Brasile, dall'Argentina e dall'Australia verso il cuneo verde fin dalla fine del diciannovesimo secolo. E ora gli Emirati Arabi, il Sudafrica. Siamo diventati una Chiesa globale. Poi i nostri monaci, sacerdoti, suore-monaci hanno seguito il loro popolo e hanno così creato strutture in tutto il mondo. Cioè, anche il mio predecessore, il giusto metropolita Andrey Sheptytsky si è reso conto per la prima volta di non essere solo un pastore locale in qualche provincia galiziana, in quella che allora era la Galizia. Ha a che fare con persone che hanno lasciato [e si sono disperse] in tutto il mondo.



Nel 2022, commemoreremo il 100° anniversario della sua lunga visita in America Latina, dove andò personalmente a cavallo per le giungle dell'Argentina e del Brasile, visitando le colonie dei coloni ucraini che vi arrivarono. E grazie a quella visita, queste comunità sono sopravvissute e hanno ricevuto una propria gerarchia, e oggi sono parte integrante del mondo ucraino. Quindi questo fenomeno ha diversi aspetti. Ovviamente, quando parliamo del problema dei migranti che arrivano da noi, dobbiamo essere pronti a questo. Ma finora non siamo psicologicamente o socialmente pronti per questo.



- Se solo dovessimo battezzare tutti all'ingresso dell'Ucraina...



- Sapete, penso: cosa ci insegna Papa Francesco oggi? Ci insegna a vedere i migranti non come un pericolo da cui difendersi, ma come persone da servire. Perché? Perché il destino del migrante è il destino di ogni persona in questo mondo. L'apostolo Paolo dice che non abbiamo una casa permanente qui sulla terra. Siamo cittadini della patria celeste e qui siamo viaggiatori. Quindi, se parliamo del fenomeno della migrazione in quanto tale, è davvero una sfida per il popolo ucraino. Ma quando parliamo di migranti che sono venuti in Ucraina, sarà una sfida per il nostro stato. E noi dobbiamo prepararci oggi. E se le altre nazioni sono ospitali con noi, noi dovremmo essere ospitali con quelli che vengono da noi.



Abbiamo festeggiato il Natale. Cristo è stato un migrante fin dall'inizio della sua nascita. Non tutti erano disposti ad aprirgli la porta della loro casa, è nato in una grotta (in una stalla). Immediatamente dovette fuggire con la sua famiglia in Egitto, perché il re Erode voleva distruggerlo. Poi di nuovo dall'Egitto tornarono a casa, e anche Giuseppe cercava un posto sicuro dove stabilirsi. Quindi, se Dio stesso era un migrante, questo è un appello per tutti noi a crescere nella nostra umanità.



- Da un lato, l'ideologia liberale occidentale sostiene la libertà umana, l'uguaglianza dei diritti per le minoranze sessuali, ma a volte questo porta a una crisi di buon senso, una discriminazione contro la tradizione cristiana.



- Questo è uno dei temi dolorosi della società contemporanea o della cultura contemporanea, molto semplice e multidimensionale. Vorrei qui forse così - solo per iniziare a riflettere con alcune basi, alcuni principi.



Ovviamente, dobbiamo procedere dal principio della dignità di ogni essere umano e del rispetto per tutti, indipendentemente da ciò che si pensa di se stessi, dal proprio sesso o dalla propria appartenenza politica, religiosa, etnica ecc.



Prima di tutto siamo esseri umani e il fatto stesso di avere una dignità umana esige rispetto. La seconda cosa è che il rispetto della persona umana richiede un rifiuto assoluto della violenza per qualsiasi motivazione. Cioè, usare la violenza contro un'altra persona e giustificare la violenza come strumento per raggiungere qualche obiettivo non è accettabile.



E quando si tratta di discussioni sul genere, e quindi sui ruoli di genere, ovviamente qui ci spostiamo su un livello completamente diverso di conversazione e argomentazione, rispettando tutti.



Come cristiani, crediamo che il Signore Dio ha creato l'uomo come maschio e femmina. Ci sono due generi e ognuno di noi è maschio o femmina dalla nascita. È scritto nel nostro DNA. E l'uomo è chiamato a scoprire il contenuto della sua sessualità e a realizzare questo mistero. Non per opporsi, non per reprimere, ma per attuarlo, per realizzarlo.



Noi, come cristiani, crediamo che la sessualità sia qualcosa di molto profondo, che denota tutto l'essere umano - la sua corporeità, la psiche e anche la spiritualità. Ma quando si parla di genere come ruolo sociale oggi, è qualcosa di esterno, di attuale, di variabile. Qualcosa che appartiene alla costruzione della mia coscienza, della mia immaginazione, dell'autopercezione, ecc. Penso che il futuro dell'individuo, il futuro della società e dello Stato dipendano dalla capacità di distinguere tra il ruolo sociale e il genere umano.



Capiremo che la dignità umana significa anche avere dignità in relazione alla propria sessualità? Non possiamo comprendere pienamente il sacramento di avere ed educare un figlio senza percepire la famiglia come un'unione feconda e inseparabile tra un uomo e una donna. Perché questa cellula, la cellula base della società, dà una certa stabilità, un certo fondamento in qualsiasi società umana, indipendentemente dall'appartenenza religiosa o etnica.



Se diversi tipi di filosofie moderne, ideologie eroderanno la famiglia come unione tradizionale di un uomo e una donna, l'uomo sarà estremamente vulnerabile in futuro. Uno dei frutti della ricerca moderna è che se un bambino sotto i sette anni è cresciuto in una famiglia con un padre e una madre, ha meno probabilità di soccombere alla manipolazione. E questo è molto importante se noi, come umanità, non siamo solo l'oggetto della strumentalizzazione o della manipolazione di qualcun altro, ma anche soggetti che stanno costruendo il nostro futuro.



Le filosofie moderne hanno già una visione diversa dell'uomo. Ma la visione cristiana è comune non solo ai cristiani di diverse denominazioni, ma anche agli ebrei e ai musulmani. È qualcosa che cerca davvero di preservare la dignità umana, la dignità dell'individuo. Ovviamente, come cristiani non possiamo in alcun modo giustificare la violenza contro chi la pensa diversamente. Ma penso che abbiamo il diritto di difendere la nostra visione del mondo.



- Parlando dei nostri problemi attuali. Come sincronizzare gli sforzi di cattolici e ortodossi per introdurre il nuovo calendario giuliano-gregoriano?



- Direi che dovremmo sincronizzare qualsiasi altro tipo di cooperazione (sorridendo). Vi dirò francamente che non sono ancora pienamente soddisfatto delle nostre forme e del livello di cooperazione in generale, in quanto tale. Penso che la questione del calendario per l'Ucraina in questo momento sia davvero divisiva. Perché non si tratta della data del Natale o di altre feste, qui il problema è l'atteggiamento delle persone verso questo tema. Abbiamo conservatori molto, direi, incalliti, che considerano il calendario come parte dell'identità della loro confessione. E se qualcuno osa riformare il calendario, si sospetta che sia la vera Chiesa. Ci sono tradizionalisti di questo tipo in tutte le denominazioni. E penso che per ora sia un bene che in Ucraina celebriamo tutti insieme il Natale e la Pasqua nello stesso giorno. Almeno è un trampolino di lancio per le seguenti cose.



Non tutti gli ortodossi sanno che i greco-cattolici celebrano le feste secondo il calendario giuliano. E noi, da parte nostra, stiamo cercando di educare i nostri fedeli, perché non abbiamo la stessa influenza sugli ortodossi. Anno dopo anno, il numero di persone che sono convinte che la riforma del calendario sia necessaria sta crescendo. Non abbiamo un numero critico che ci permetta di prendere misure formali, ma sta crescendo. Sapete perché? Poiché siamo una Chiesa globale, molte delle nostre famiglie oggi hanno parenti che vivono in diversi paesi del mondo. E, per esempio, quando i bambini festeggiano secondo il calendario gregoriano e il padre e la madre festeggiano secondo il calendario giuliano, la famiglia affronta la domanda: cosa dobbiamo fare? Questa non è più una domanda artificiale fatta da un prete o da un vescovo. È una domanda che la famiglia si pone - come dobbiamo procedere?



Mi ricordo una cosa del genere. Quando sono venuto a Roma come studente, la nostra parrocchia di Serius e Bacchus serviva secondo il calendario gregoriano. Dopo l'arrivo dei primi migranti dall'Ucraina negli anni '90, la parrocchia ha cambiato il calendario e siamo passati dal gregoriano al giuliano.



- Perché?



- Perché la nostra gente non celebrava il Natale il 25 dicembre nelle sue famiglie. Stavano lavorando. Ho visto qualcosa di simile in Grecia quando sono venuto come sacerdote a formare la nostra prima parrocchia ad Atene (sono venuto il 25 dicembre perché sapevo che i greci ortodossi celebrano il Natale in quel giorno), ho visto che la nostra gente nella Grecia ortodossa non celebrava il Natale il 25 dicembre. Così abbiamo iniziato a formare una parrocchia secondo il calendario giuliano.



Ora le nostre congregazioni hanno cominciato a cambiare. Cioè, non sono più comunità di migranti temporanei venuti per lavorare, ma vere e proprie diaspore - persone che si sono sposate lì, si sono sposate, hanno avuto figli lì. Anche oggi abbiamo bisogno di usare l'italiano, in particolare per la catechesi di questi bambini. E questa comunità sta affrontando un'altra grande questione: l'assimilazione. Se la nostra Chiesa non rispondesse ai bisogni della comunità e passasse al calendario gregoriano, la nostra gente semplicemente si assimilerebbe e perderebbe le sue radici ucraine.



La vita richiede un cambiamento. Non abbiamo queste sfide in Ucraina, non abbiamo problemi. Ma d'altra parte, la dimensione globale della nostra Chiesa stimola lo sviluppo di una nuova coscienza che il cambiamento del calendario è rilevante. Spero che ci muoviamo verso di essa. Ma sentiamo che semplicemente non possiamo attuare da soli una riforma efficace del calendario. Quindi vogliamo farlo insieme ai nostri fratelli ortodossi.



- La

Repubblica Democratica del Congo sta ora rivendicando il ruolo di leader spirituale globale, appoggiandosi alle autorità russe, che stanno cercando di posizionarsi come quasi il principale custode dei valori conservatori. Lo vede come una minaccia?



- Non vedo la verità di tutte queste affermazioni. Non parlerò del ruolo della Chiesa ortodossa russa, che questa Chiesa pretende di svolgere. Ma i valori cristiani tradizionali sono il fondamento della politica della Federazione Russa? Dopo tutto, se si approfondiscono certi postulati filosofici, che sono alla base di diversi ragionamenti e movimenti geopolitici, i postulati sono molto diversi. E ciò che sta realmente accadendo è una strumentalizzazione dei cosiddetti valori cristiani per scopi politici. Questa è la mia impressione. Ed è ovvio che questo è motivato da certi obiettivi.



Ricordo molto bene come queste discussioni sulle aspirazioni europee del popolo ucraino, iniziate sotto Yanukovych e poi continuate dopo la Rivoluzione della Dignità, si sono scontrate con il modello propagandistico che l'Europa è uguale alla scristianizzazione. Ma il mondo russo, il campo russo significa preservare i valori tradizionali - o resti qui o perdi i tuoi valori cristiani. Penso che questa fosse un'opposizione completamente artificiale tra l'identità cristiana e quella europea. Ovviamente, a volte, per scopi politici, si vuole far passare il wishful thinking come realtà.



Come moralista studiavo certi testi prodotti dall'élite russa, in particolare nei primi anni 2000. E ricordate, c'era un testo chiamato "Okolonola" che è stato attribuito al signor Surkov. Se analizziamo l'etica proiettata in esso, è di natura anticristiana. Divide tutta l'umanità in due categorie: utenti e perdenti. O tu consumi gli altri o gli altri consumano te.



È già successo una volta nella storia dell'umanità nella filosofia degli gnostici, quando le persone erano ontologicamente divise in diverse categorie. Cosa c'è di cristiano qui?



Anche se si consumassero i valori cristiani per comprendere gli obiettivi fissati da una tale filosofia, sarebbe la distruzione di qualsiasi valore.



Come cristiano capisco che dobbiamo aiutare a portare questi significati, questi valori oggi nella nuova cultura che si sta formando sotto i nostri occhi. Dobbiamo lottare per questo. E la chiesa non può permettersi di dare questi significati ai politici o allo Stato. Non possiamo mettere il compito di predicare i valori cristiani sulle spalle dei politici. Se una qualsiasi Chiesa, anche una Chiesa che professa il modello bizantino di simpatia tra lo Stato e la Chiesa, vuole che lo Stato svolga il ruolo di propagandista o di custode dei valori cristiani nel mondo moderno, distruggerà tale Chiesa.



Dobbiamo, come Chiese e come cristiani, metterci al lavoro noi stessi. Viviamo noi stessi questi valori e non lasciamo che i politici predichino l'idea cristiana nel mondo di oggi, perché la contamineranno in un modo o nell'altro. Siamo discepoli di Cristo ed è nostro santo compito portare la pienezza della luce del Vangelo di Cristo all'uomo moderno.



- Un politico dovrebbe predicare solo sulla via della vita cristiana.



- Assolutamente.



- Una domanda in due righe. Sei soddisfatto del panorama religioso ucraino? Su cosa sì? Cosa c'è che non va?

-

Per certi versi si, per certi versi no. Cosa mi va bene, per il quale ringraziamo il Signore Dio? Per la libertà religiosa. Eccoci nell'Ucraina indipendente che gode della libertà religiosa. Inoltre, ogni nuova potenza in arrivo inizia a capire che le relazioni Stato-Chiesa, il loro sano sviluppo sono la chiave per un sano sviluppo dello Stato ucraino e della nostra società. Anche quando vediamo che nella prima metà del mandato alcuni presidenti si considerano molto potenti e in qualche modo, si sa, emarginano le Chiese, allora nella seconda metà di ogni mandato presidenziale, il dialogo con l'ambiente religioso acquisisce sempre nuove dinamiche, perché i politici capiscono: senza una società civile e le Chiese, che sono la parte più strutturata della società, non possono raggiungere da soli il successo.

Cosa non mi soddisfa? Che noi cristiani siamo divisi tra noi, che noi, figli della Chiesa unita di Kiev, siamo oggi divisi in diverse confessioni. Vediamo che oggi anche il mondo ortodosso è diviso in confessioni, interrompendo la comunione eucaristica tra loro. E questo tipo di atomizzazione, la separazione non può piacerci. E noi, come Chiesa cattolica orientale, consideriamo parte della nostra identità la lotta per l'unità tra i cristiani.

- Ultima cosa. Dopo le vacanze arrivano i giorni feriali. Molto difficile per la persona media. Come mantenere la fede nel nostro tempo? Come trovarlo per chi non ce l'ha?

- Dobbiamo credere non solo alla vacanza. Dobbiamo vivere per fede ogni giorno. Cristo è nato per essere sempre con noi. Non ha mai promesso ai suoi discepoli che se credete in Me, tutto vi sarà molto facile. No. Ma ha promesso di esserci sempre. Nelle circostanze più difficili, Egli è con noi. Ed è Lui che darà sempre la forza di sopravvivere a qualsiasi difficoltà grazie alla sua presenza. Per questo desidero augurarvi che ogni giorno scopriate la presenza del Dio vivente vicino e, insieme a Lui, mano nella mano, percorrete i sentieri della vostra vita.

Intervistato da Lana Samohvalova,

Ukrinform