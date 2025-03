A 10 anni dalla pubblicazione della Laudato Si di papa Francesco, dopo un periodo in cui l’enciclica è stata ricevuta nella Chiesa istituzionale in modo molto tiepido e a volte con malcelata contrarietà, esce finalmente Il Creato. Parola di Dio.

Sono le riflessioni di un parroco che non solo aderisce completamente alla morale cattolica originaria, applicata dall’enciclica al mondo sviluppato attuale, non a caso basandosi sul Cantico delle creature di S. Francesco, ma portandole avanti per contribuire all’etica personale, sociale e politica rimasta per secoli in gran parte limitata nei confessionali al 6° comandamento e, con meno frequenza, al 5° (non uccidere) e al 7° (non rubare). Gli altri eventi quotidiani sono stati sottratti alla morale diffusa a partire dal considerare la tecnica e la tecnologia al di là del bene e del male. La gran parte delle tecnologie che più influenzano la nostra esistenza: la televisione, il computer, il cellulare, i concimi chimici, i pesticidi, le manipolazioni genetiche, non sono state precedute da un dibattito morale e nemmeno limitate dal principio di precauzione. Le discussioni nascono solo dopo la dimostrazione dei danni, quando si è già formato un mercato dei prodotti da eliminare, sostenuto da grossi interessi economici, che riescono a evitare i divieti da parte dei parlamenti che così vengono meno al loro dovere di servire il bene comune. Questo libro di don Marco Belleri va in direzione opposta, abbandona la mitologia che dà al benessere dei consumi un valore morale, e invita a vivere secondo la parola di Dio che ci indica quella gioia che nasce dal Suo unito alla luce che ha messo nei nostri cuori.

Con la prefazione del Cardinale di Siena Augusto Paolo Lojudice Pagg:180 – ISBN:9788865002339 – Euro:15,00

Don Marco Belleri, nato a Brescia, laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, divenuto prete nel 1997, per tanti anni sacerdote amiatino, amante della natura, ha vissuto facendo il “prete contadino”. Molto amato dalla sua comunità, nel 2019 ha avuto un grave incidente che, nonostante la conseguente paralisi totale, non gli ha impedito di continuare la sua missione. Il libro rappresenta anche una possibilità di comunicare agli altri l'invito a tornare a una vera vita nella semplicità mette nel nostro spirito.

