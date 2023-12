L’istituto del padrino e della madrina «è molto importante – dice il vescovo di Massa Carrara – È un accompagnamento alla fede della persona che si accinge a entrare nella Chiesa. Quindi da una parte è irrinunciabile ma dall’altra è necessario che sia interpretato da chi può sostenere fortemente il percorso di fede». Così si è espresso Mons. Mario Vaccari con un decreto vescovile datato 3 dicembre 2023. La norma entrerà in vigore il 7 gennaio 2024 e stabilisce, leggiamo su Toscana Oggi, la sospensione “ad experimentum” per tre anni della figura dei padrini e delle madrine nella celebrazione dei sacramenti del battesimo e della confermazione sia per i bambini che per gli adulti, in vista di una revisione dell’attuale prassi sacramentaria.