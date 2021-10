Il mondo del giornalismo esulta alla notizia che il caporedattore della testata russa Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, e la giornalista filippina Maria Resa hanno vinto il Premio Nobel per la pace. Il riconoscimento è stato loro assegnato per “gli sforzi per preservare la libertà di pensiero come precondizione per la democrazia e la pace”. “Nonostante le uccisioni e le minacce, il caporedattore Muratov non ha abbandonato il principio di indipendenza e ha difeso costantemente il diritto dei giornalisti di scrivere su argomenti selezionati purché soddisfi gli standard professionali ed etici del giornalismo”, ha spiegato il capo del comitato, Berit Reiss-Andersen.