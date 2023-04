Pekhon (Agenzia Fides) - "Viviamo in mezzo a un misto di gioia e dolore. Abbiam potuto celebrare la Pasqua in città, e questo è fonte di gioia, ma con preoccupazione e paura. Pochi fedeli hanno la possibilità o il coraggio di venire nelle chiese a causa della situazione di instabilità. In alcune chiese, nei villaggi fuori dalla città di Pekhon, la Pasqua non è stata celebrata: non si sono tenute le celebrazioni liturgiche a causa della violenza e delle condizioni non sicure. Sono ancora molti i cattolici sfollati, che si rifugiano in città, nei villaggi non interessati dagli scontri o nella giungla, in luoghi che ritengono più sicuri. La situazione politica e sociale continua a essere critica. Siamo nelle mani di Dio. Preghiamo ogni giorno per il futuro del nostro popolo Myanmar e invochiamo la Divina misericordia".