Sono 23 anni che siamo presenti nel WEB con la missio di informare, formare e di armonizzare le varie sensibilità cattoliche. In comunione con Pietro. Dal 21 gennaio 2001, memoria liturgica di S. Agnese martire.



Il sito nato in un primo tempo come realtà di formazione e catechesi ad opera di Paolo Cilia (in arte Paul Freeman, ora segretario coordinatore) si è poi via via trasformata in un contenitore, un portale che raccoglie una mole infinita di documentazione e di informazioni costantemente aggiornate del mondo cattolico nazionale ed internazionale.

Saremo sempre qui, a servire la Chiesa, così come essa è. Bella, perché divinamente voluta e sostenuta, ma anche carica di umane contraddizioni e dialettiche, che ne evidenziano le povertà piccine e quindi. per intimo paradosso, la natura divina di una volontà che la sostiene nonostante i limiti umani.

Serviamo la Chiesa senza riserve.

Grazie a Dio, dunque e a chi ci segue.

Ci ritroviamo tutti nell’opera di Dio che è l’Eucarestia.

Elena Fera

Presidente Associazione Culturale Zammeru Maskil