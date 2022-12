“Fino al 2020, grazie anche al supporto dell’Asl 12 (e poi dell’Asl Toscana Nord-Ovest), Mele ha potuto frequentare con ottimo profitto la scuola, il gruppo scout e varie attività con la famiglia e gli amici; ha dipinto molti quadri che lo hanno reso famoso, stupendo critici ed appassionati….

… Abbiamo chiesto all’Asl, fin dal 2018, di adeguare quantitativamente il servizio alle necessità di Mele, che erano aumentate sia per la natura della sua malattia (che è progressiva) che per la sua crescita (ora è un ragazzo di 14 anni e 40 kg). Non avendo ricevuto alcuna risposta, nel 2019 abbiamo portato la richiesta in Tribunale, che ha disposto un aumento dell’assistenza da 36 ore di infermiere settimanali + 36 di OSS a 84 + 50 ore: Decreto RG 924/2019 con formula esecutiva del 12/10/2021 del Tribunale di Lucca.

Ciò nonostante, l’Asl non ha mai ottemperato agli ordini del Giudice. Siamo perciò tornati in Tribunale; costretti dall’Ordinanza 46/2022 del 21/03/2022 del Tribunale di Lucca (sempre a nostro favore), l’Asl ci ha proposto un servizio adeguato solo nel numero, quasi giusto, di ore, ma negli orari che fanno comodo a loro e non quando serve davvero, imponendo per di più il reperimento a nostro carico di OSS per le 34 ore settimanali “scoperte” e la presenza al domicilio di un genitore o di persona di nostra fiducia (a nostro carico) e rifiutandosi di fare servizio notturno ‒ quando sarebbe davvero necessario, per potere di giorno andare al lavoro ed accudire, di giorno, Mele e gli altri figli…

… Un nuovo anno scolastico è iniziato

e Mele frequenta ora la prima classe del liceo scientifico. Per la complessità delle terapie e delle cure infermieristiche di cui necessita, deve iniziare la preparazione alle 6:00 per essere pronto alle 7:30 a salire sull’ambulanza che lo porta a scuola in tempo per l’inizio delle lezioni alle 8:00; questa necessità è specificata nel

(il piano educativo individualizzato). Nonostante la richiesta presentata ufficialmente all’Asl fin dall’11 luglio, il servizio nei primi giorni di scuola è iniziato alle 7:30, costringendoci a provvedere personalmente alle cure infermieristiche per preparare Mele per tempo … Questa “soluzione” non è chiaramente sostenibile per settimane (o mesi).”

Un pezzo di vita reale...

Articolo 26

Famiglia e Scuola

Insieme per Educare