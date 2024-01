È stata una piacevolissima sorpresa, per non dire un vero e proprio colpo di scena, la bocciatura da parte del Consiglio regionale del Vento della legge d’iniziativa popolare sul suicidio assistito – che ora risulta rinviata in commissione. Basti ricordare che non solo il mondo pro life, ma gli stessi politici contrari a quel provvedimento, come l’Assessore all’Istruzione Elena Donazzan, si erano detti molto preoccupati del rischio che esso potesse essere approvato. Invece la stessa linea sposata dal governatore Luca Zaia è finita in minoranza, cosa che quasi nessuno avrebbe pronostica.