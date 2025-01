A cura di P. Pietro Messa, ofm

Francesco d’Assisi visse nella storia non solo perché per ogni persona non può essere altrimenti, ma molto più per scelta, avendo come riferimento l’Incarnazione, evento grazie al quale l’Altissimo scese nella mangiatoia più di 2000 anni fa e ogni giorno si fa dono sull’altare nell’Eucaristia.

Se celebrò l’evento in modo particolare a Greccio nel Natale del 1223, l’anno successivo si ritrovò alla Verna. Erano tempi in cui gli incontri tra frati, soprattutto durante i capitoli che si tenevano alla Porziuncola, erano occasione non solo di confronto ma anche di scontro tra diverse sensibilità e proposte. In una simile situazione comunitaria, in cui le risonanze personali erano tali da far dire alle fonti che si stava verificando una grande tentazione, l’Assisiate si ritirò nel suddetto eremo toscano dove, secondo quanto scrive frate Leone, «dopo la visione e le parole del serafino e l’impressione delle stimmate di Cristo nel suo corpo», compose le Lodi di Dio Altissimo nelle quali Francesco riconosce il Signore Dio come «il bene, ogni bene, il sommo bene».

Ci si aspetterebbe che l’esito di un incontro così totalizzante portasse a una svalutazione, per non dire disprezzo, di tutto il resto, oramai considerato vanità. E invece pochi mesi dopo, nei pressi della chiesa di San Damiano, poco distante da Assisi, il Santo compose il Cantico delle creature. Il cammino penitenziale intrapreso vent’anni prima quando fece misericordia con i lebbrosi – come afferma lui stesso nel Testamento – lo ha condotto non al disprezzo del mondo e neppure di se stesso, ma al coinvolgimento di ogni creatura.

Tutto ciò risuona come un Vangelo, una bella notizia. Infatti, non senza ragione esiste una sorta di allerta verso le religioni viste come espressione di un assoluto distruttivo nei confronti del creato o, addirittura delle persone. Guardando l’itinerario dell’Assisiate espresso nel Cantico delle creature non solo tale pericolo non è presente, ma tutto è valorizzato dall’«Altissimo onnipotente buon Signore». Frate Francesco, in questo modo, può appressarsi a sorella morte per compiere il transito e entrare ricco nel Regno dei cieli.

Non c’è che da essere grati a padre Carlo Paolazzi (1938-2022), che con gli studi e le vita ha illustrato il fascino della via francescana.