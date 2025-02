Cosa distingueva la famiglia di Nazareth con quell'unico bimbo da molte altre famiglie venute per la presentazione?

Agli occhi feriti, i nostri, nulla.

Ma agli occhi carichi di Scienza di Simeone vuol dire tutto. Chi attende vede, perché gli occhi sono temprati dal desiderio. E più il desiderio è scientifico, secondo lo Spirito, e più l'occhio vede.

Qui la differenza per Simeone e per tutti coloro che invocano e coltivano, incessantemente, il dono di Scienza.

È infatti questo dono che consente di vedere quello che la ragione, a causa soprattutto delle nostre ferite, è incapace di vedere.

È la Scienza dello Spirito quell'unzione che fa vedere Dio proprio dove Egli si nasconde e si è nascosto.

Il dono di Scienza è il collirio, è la bussola, è la polarizzazione.

Ora, poichè la storia non è solo un susseguirsi di eventi, drammatici o belli, macroscopici o microscopici, ma, soprattutto, l'agire di Dio nel tempo, è fondamentale avere questo dono.

Non è un dono "misticheggiante" che rende "ebeti" e, drammaticamente, disincarnati. No.

È il dono per vedere con Sapienza e cogliere l'agire di Dio e tutta la speranza che questo comporta.

Sono questi "occhi" che abbisognano del collirio dello Spirito.

Sono i miei poveri occhi che desiderano finalmente di vedere.

È la mia cecità curva sul male che attende che le cataratte siano infrante dalla Scienza di Dio.

È lo Spirito che va invocato incessantemente per "vedere la salvezza del Signore".

La Scienza, come dono dello Spirito, dunque, non è un dono accessorio ma fondamentale per intuire, co-intuire e vedere ciò che Dio compie nella storia.

Nella storia personale e comunitaria.

Mio è l'occhio, che ho ricevuto, ma dall'alto viene la Luce che dona al mio occhio la visione di ciò che è.

Non sono io la Luce, non posso darmi la Luce, ma posso e dunque devo aprire il mio occhio alla Luce che tutto scalda, illumina, trasfigura e svela.

Senza umiltà non vi è Scienza.

Il discernimento vocazionale ha bisogno di questo dono.

I pastori hanno bisogno di questo dono.

I direttori spirituali ed i diretti ne hanno necessità vitale.

Il Papa, i vescovi e tutti i sacerdoti hanno bisogno di questo dono.

I papà hanno bisogno di questo dono.

Tutti i cattolici hanno bisogno di questo dono, tanto più se operano con ruoli e ministeri di servizio sociale e pubblico.

Ma occorre avr presente e assai chiaro che è un dono delicatissimo. È un dono che si ottiene e si mantiene nella preghiera e nella devozione, anzi ancor più nella prostrazione;

si sorregge nella carità sincera e si alimenta con la catechesi e lo studio umile.

È un dono che richiede l'invocazione costante dell'angelo custode, perché gli angeli vivono di Scienza. Gli angeli sono i facilitatori della Scienza.

È un dono di profezia e come tutti i doni di profezia sincera si radica su un cuore umile, obbediente, sottomesso, scarnificato, umiliato e nascosto.

Eroso dalla potente ed amorosa mano di Dio.

Chi manipola, consapevolmente o inconsapevolmente, non lo coglie e si perde lo Stupore.

È un dono che Simeone ha coltivato ed alimentato ma ha ricevuto in pienezza grazie alla visita della Santa Famiglia.



È dono legato alla Bellezza e alla Gioia.

Simeone fa eco alla gioia esultante dei Magi al vedere della Stella.

Anche Simeone, come i Magi, esce fuori da sé.

Questo produce la Luce di Scienza, uscire fuori da sé a causa della Gioia.

Gioia che probabilmente i Magi hanno raccontato ai genitori di Gesù e che, ora, gli stessi genitori sentono riverberata in un uomo di Dio.

Perché la Gioia riverbera nella Gioia. Ce lo ha insegnato Elisabetta, ce lo ha mostrato Maria, donna tutta di Scienza.

Ce lo ha mostrato senza alcuna parola Giuseppe, angelo di Cristo fatto Scienza.

Pertanto chiunque si appresti a desiderare la pienezza di questo dono lo chieda a Gesù per l'intercessione dei suoi genitori, per intercessione di Maria e di Giuseppe.

Anzi incontri proprio la Santa Famiglia, nella preghiera, se desidera il dono di Scienza.

Perché Gesù è la Scienza stessa e la Santa Famiglia è quella che la custodisce e la dona, donando Lui.

Ed è la Santa Famiglia che con te gioisce della Luce delle genti.

Paul Freeman