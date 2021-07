"Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio,

Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,

perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli"



(Dal Vangelo della memoria, per noi Festa, del giorno, San Bonaventura - Mt 5, 13-16)



C'è il rischio che ci si dimentichi che la nostra luce, se autentica, è luce riflessa dell'autentica Luce, e che dunque il nostro sgomitare vanesio per la visibilità ed essere riconosciuti funziona solo per ricordare, alla mente, al cuore ed alle mani, che senza obbedienza non si va da nessuna parte.



Fu per pura provvidenziale coincidenza che S. Antonio di Padova fu scoperto oratore preziosissimo, lui teologo navigato, per "coprire" la mancanza del predicatore che era stato inizialmente invitato dai frati.



La sua "notorietà" si deve all'obbedienza.



Come si deve all'obbedienza scrupolosa che fece nei confronti di S.Francesco di Assisi nel NON spegnere l'orazione e la devozione nello studiare e nell'insegnare teologia ai frati.