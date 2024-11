Mario Adinolfi

“Conviene credere. Se non credi in Dio in cosa credi? Nel mercato? Nella tecnologia? È bello credere, è bello pensare di essere figli di qualcuno. Una volta Saviano mi invitò in una sua trasmissione a cantare Imagine. Dissi di no.

Non voglio cantare un mondo in cui non esista la religione. L’idea che la Chiesa si debba trasformare in una onlus non mi pare condivisibile. La Chiesa è trascendenza, è la presenza di Dio nella storia. La Chiesa è casa mia, ci sono nato dentro. L’aldilà sarà il punto più alto, il luogo dell’affetto eterno”. Credo che nessuno prelato o cardinale della Chiesa italiana avrebbe avuto il coraggio delle parole nette di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti nell’intervista pubblicata oggi da Cazzullo sul Corriere della Sera. Nessuno di loro avrebbe avuto il coraggio di sbocciare con una pallata sola Roberto Saviano, John Lennon e l’idea di Chiesa onlus parlando di trascendenza, presenza di Dio nella storia e aldilà. Questo è un problema, ma anche una bella lezione per il tiepidismo cattolico.