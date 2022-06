Si terrà domani presso il Cenacolo della Fondazione Ugo La Malfa

Giovedì 16 giugno 2022, ore 18.00



Via Sant’Anna, 13 - 00186 Roma

Dialogo sul futuro dell’Europa

Un dibattito in occasione della pubblicazione del libro

Riflessioni - per un dialogo intraecclesiale

di Monsignor Agostino Marchetto e Angelo Federico Arcelli





Introducono

Angelo Federico Arcelli, Università G. Marconi

Sr. Alessandra Smerilli, FMA, Segretario del Dicastero per il servizio dello

sviluppo umano integrale

Giovanni Farese, Università Europea di Roma





Conclusioni di

Giorgio La Malfa





S.E. Monsignor Agostino Marchetto





“All’alba del XXI secolo sembrano emergere vari livelli di crisi: certamente vi è, in generale, una crisi economica, una crisi nata dalla pandemia di Covid-19, una crisi sociale (ad esempio quella data dalla crescente solitudine compensata con mezzi digitali o televisivi), e, certo, anche una crisi della politica”.