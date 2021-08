L’esposizione temporanea al Museo del Tesoro del Duomo, nell’ambito delle celebrazioni per i 1650 anni dalla morte di Sant’Eusebio, sarà visitabile a partire dal 15 settembre 2021. Un viaggio per ricostruire i passi di Eusebio a Vercelli e la sua importanza per il medioevo cristiano.

Eusebio e le origini della diocesi di Vercelli

Primo vescovo del Piemonte, primo vescovo di Vercelli. Eusebio ha dato il via alla storia religiosa plurimillenaria della città. Divenne modello per tutti i vescovi vercellesi e non solo. Ne parlò Sant’Ambrogio in una famosa lettera. Lo ricorda la Cattedrale, meta di pellegrinaggio privilegiata proprio per la presenza della sua sepoltura.

