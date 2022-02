Domenica 25 settembre 2022 si celebrerà la 108a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il Santo Padre ha scelto come titolo per il suo tradizionale Messaggio “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” per evidenziare l'impegno che tutti siamo chiamati a mettere in atto per costruire un futuro che risponda al progetto di Dio senza escludere nessuno.

“Costruire con” significa innanzitutto riconoscere e promuovere il contributo dei migranti e dei rifugiati a tale opera di costruzione, perché solo così si potrà edificare un mondo che assicuri le condizioni per lo sviluppo umano integrale di tutti e tutte.

Il messaggio, suddiviso in sei sottotemi, approfondirà alcune componenti essenziali del contributo dei migranti e dei rifugiati - reale e potenziale - alla crescita sociale, economica, culturale e spirituale delle società e delle comunità ecclesiali.

Per favorire un’adeguata preparazione alla celebrazione di questa giornata, anche quest’anno la Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale avvierà, a partire dalla fine di marzo, una campagna di comunicazione finalizzata a favorire una comprensione approfondita del tema e dei sottotemi del Messaggio attraverso sussidi multimediali, materiale informativo e riflessioni teologiche.

Traduzione in lingua francese

Dimanche 25 septembre 2022 sera célébrée la 10ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. Le Saint-Père a choisi d’intituler son traditionnel Message «Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés» afin de souligner l'implication que nous sommes tous appelés à avoir dans la construction d’un avenir qui réponde au projet de Dieu sans exclure personne.

«Construire avec» signifie avant tout reconnaître et promouvoir la contribution des migrants et des réfugiés dans ce travail de construction, car c’est seulement ainsi que nous pourrons construire un monde qui assure les conditions pour un développement humain intégral de tous et de toutes.

Le message, divisé en six sous-thèmes, explorera certaines composantes essentielles de la contribution des migrants et des réfugiés – actuelle et potentielle – à la croissance sociale, économique, culturelle et spirituelle des sociétés et des communautés ecclésiales.

Afin de promouvoir une préparation adéquate à la célébration de cette journée, cette année encore, la Section Migrants et Réfugiés du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral lancera, à partir de la fin du mois de mars, une campagne de communication visant à favoriser une compréhension plus approfondie du thème et des sous-thèmes du Message au moyen de supports multimédia, de matériel d'information et de réflexions théologiques.

Traduzione in lingua inglese

Sunday, 25 September 2022 will mark the 108th World Day of Migrants and Refugees. The Holy Father has chosen to entitle his annual Message “Building the Future with Migrants and Refugees,” highlighting the commitment that we are all called to share in building a future that embraces God’s plan, leaving no one behind.

“Building with” means recognizing and promoting the role that migrants and refugees have to play in this work of construction, because only in this way will it be possible to build a world that ensures the conditions for the integral human development of all.

The Message, featuring six sub-themes, will explore some essential components of how migrants and refugees are able to contribute – already now as well as in the future – to the social, economic, cultural, and spiritual growth of societies and ecclesial communities.

In preparation for the celebration of the World Day this year, the Migrants and Refugees Section of the Dicastery for Promoting Integral Human Development will launch a communication campaign starting at the end of March, aimed at fostering a deeper understanding of the theme and sub-themes of the Message through multimedia aids, informational material, and theological reflections.

Traduzione in lingua spagnola

El domingo 25 de septiembre de 2022 se celebrará la 108ª Jornada del Migrante y del Refugiado. El Santo Padre ha elegido como título para su tradicional Mensaje “Construir el futuro con los migrantes y los refugiados” para evidenciar el compromiso al que todos estamos llamados a poner en práctica para construir un futuro que responda al plan de Dios, sin excluir a nadie.

“Construir con” significa, ante todo, reconocer y promover la aportación de los migrantes y los refugiados a esta obra de construcción, porque sólo así se podrá edificar un mundo que garantice las condiciones para el desarrollo humano integral de todos y todas.

El mensaje, dividido en seis subtemas, profundizará algunos componentes esenciales de la aportación de los migrantes y refugiados - real y potencial - al crecimiento social, económico, cultural y espiritual de las sociedades y de las comunidades eclesiales.

Para favorecer una adecuada preparación a la celebración de esta Jornada, también este año la Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral lanzará, a partir de finales de marzo, una campaña de comunicación destinada a promover una comprensión profunda del tema y de los subtemas del Mensaje, a través de ayudas multimedia, material informativo y reflexiones teológicas.

Traduzione in lingua portoghese

No Domingo, 25 de setembro de 2022, será celebrado o 108º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Como título da sua tradicional Mensagem, o Santo Padre escolheu “Construir o futuro com os migrantes e os refugiados”, a fim de evidenciar o compromisso que todos somos chamados a assumir para construir um futuro que responda ao projeto de Deus, sem excluir ninguém.

“Construir com” significa em primeiro lugar reconhecer e promover o contributo dos migrantes e dos refugiados nesse trabalho de construção, pois só assim será possível edificar um mundo que garanta as condições para o desenvolvimento humano integral de todos e todas.

A mensagem, subdividida em seis subtemas, irá aprofundar algumas componentes essenciais do contributo - real e potencial - dos migrantes e dos refugiados para o crescimento social, económico, cultural e espiritual da sociedade e da comunidade eclesial.

Com vista a favorecer uma preparação adequada para a celebração deste dia, também este ano, a Secção Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral irá lançar, a partir do final de março, uma campanha de comunicação visando promover uma compreensão aprofundada do tema e dos subtemas da Mensagem através de conteúdos multimédia, material informativo e reflexões teológicas.

Traduzioni del Tema

© http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino.html - 22 febbraio 2022