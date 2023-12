Nuova forzatura sul suicidio assistito in Friuli Venezia Giulia La vicenda di Anna, la donna affetta da sclerosi multipla che si è uccisa con l’assistenza del servizio sanitario nazionale, con una sorta di “tutto compreso”, medico e veleno, contiene un dolore che non ci va via dal cuore. Sul piano soggettivo di una resa, di una speranza spenta consegnata alle ultime parole desolate, d’una persona morta, non ci sentiamo di giudicare, pur consapevoli della dimensione tragica del suicidio e del suo oggettivo disvalore. Ma la ferita della morte cercata ci si volge contro nell’interpello sulla nostra incapacità di consolazione per chi dispera, noi pure fuggiaschi dalla vita per pungolo di dolore.