La notizia che alcune diocesi della Sicilia abbiano deciso, come avviene anche in altre parti d’Italia, di ‘sospendere’ la figura di madrine e padrini per i battesimi è sbarcata anche sul New York Times, che titola così: “In the Land of the Godfather Comes a Ban on Them”, ovvero “Nella terra del Padrino vengono banditi i padrini”.

