In occasione della Giornata Mondiale della sindrome di Down, Pro Vita & Famiglia vogliamo riproporvi una preziosa testimonianza - già pubblicata sul nostro sito in passato a firma di Manuela Antonacci - per mettere in risalto come quella che viene spesso considerata quasi al pari di una malattia da debellare e che provoca spesso la scelta dell’aborto, in realtà può diventare una ricchezza nelle famiglie in cui questa vita fragile e preziosa è stata accolta. La storia arriva dalla famiglia di Stefano, quinto di sette fratelli e amorevolmente accolto dai suoi genitori Dino e Pia, con cui ci siamo messi in contatto grazie a Carola Profeta, nostra referente in Abruzzo. Proprio alla mamma di Stefano, Pia, abbiamo chiesto di parlarci della sua vita con lui.