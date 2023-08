In occasione della Giornata in memoria delle vittime della violenza basata sulla religione o sul credo, Francesco in un tweet lancia un appello perché si ponga fine alla strumentalizzazione delle "religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo". Secondo i rapporti di ong i cristiani sono la comunità religiosa più perseguitata al mondo.