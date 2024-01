In Veneto la proposta di legge sul fine vita non è passata (è stata rimandata in Commissione dopo la bocciatura di due dei cinque articoli del pdl), ma sono tante le Regioni che si preparano ad affrontare – o potrebbero farlo - tale materia. Regioni sotto l’attacco di radicali e progressisti che, ovviamente, si auspicando esiti differenti dal Veneto, così da aprire definitivamente nel Paese le porte all’eutanasia.