Quando lo stato non rispetta realmente il debole, la sua famiglia e ha paura dei costi sociali. Uno stato che si imbarbarisce sempre di più decidendo chi deve morire e chi deve vivere è, di fatto, uno stato che ha smarrito il senso del Diritto, della Persona e cavalca una eugenetica patinata sostenuta da due parole, two words: Best Interest.Uno stato che in nome di queste due parole non decide neanche per sé stesso il miglior interesse, chiudendosi all'intangibile rispetto della Persona umana.Ogni costo sostenuto in queste situazioni sarebbe piuttosto una benedizione per l'intera nazione, un dilatamento del cuore e della mente. Questo sì sarebbe il miglior interesse.Preghiamo per Archie e la sua famgilia e anche per quei giudici che hanno smarrito totalmente la via dell'umano.Staff Zammeru Maskililcattolico.it