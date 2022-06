La visita del Segretario di Stato vaticano si svolgerà tra il 1 e l'8 luglio come segno di vicinanza del Pontefice alle care popolazioni africane che non potrà per ora visitare personalmente, come detto all'inizio del mese, accogliendo la richiesta dei medici e per non vanificare i risultati delle terapie al ginocchio tuttora in corso.