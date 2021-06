Il reparto pediatrico dell’ospedale di Sana’a è diverso da tutti i reparti ospedalieri che ospitano i bambini. Qui non si sentono rumori, nessuno ride o corre nei corridoi, la malnutrizione ha fiaccato anche l’inarrestabile energia dei piccoli. Nello Yemen la metà dei bambini al di sotto dei 5 anni, 2,3 milioni di piccoli, soffre la fame e circa 400 mila di loro senza cure urgenti potrebbero non farcela. E la scienza ci dice quanto sia importante per la crescita e lo sviluppo di un bambino una buona nutrizione nei primi mille giorni di vita per prevenire i deficit di sviluppo.