Al termine dell'udienza in Aula Paolo VI, il Papa ricorda il disastro nell'arcipelago al largo del Mozambico, rilancia il suo appello per la pace nel mondo e ripete che "la guerra sempre è una sconfitta". Gratitudine per la "bella accoglienza" in Corsica e l'invito ad allestire per Natale il presepe nelle case.

