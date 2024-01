Il gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme insieme al governatore Visconti di Modrone in pellegrinaggio in Terra Santa dal 28 dicembre al 3 gennaio. Oggi con il patriarca Pizzaballa alla Messa per la Solennità di Maria Madre di Dio nella Concattedrale del Patriarcato latino: "Ricercare il cammino della rispettosa convivenza per quanti abitano questa terra in cui ebbe origine la Rivelazione di Dio per ebrei, cristiani e musulmani".