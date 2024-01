Aachen (Agenzia Fides) - "Insieme per la nostra Terra - in Amazzonia e in tutto il mondo" è il motto della 66a campagna dei Cantori della Stella della Pontificia Opera della Santa Infanzia in Germania (Kindermissionswerk/"Die Sternsinger"). I bambini e i ragazzi impegnati in tutta la Germania vogliono attirare l'attenzione sull'importanza di proteggere l'ambiente e le culture in tutto il mondo. Al centro della campagna 2024 è la conservazione di mezzi di sussistenza umani e sulla promozione di un'economia ecologica in Amazzonia e nel mondo. L'incenerimento, la deforestazione e lo sfruttamento spietato delle risorse stanno distruggendo i mezzi di sussistenza delle popolazioni indigene dei Paesi sudamericani dell'Amazzonia. Anche la cultura di circa 400 gruppi etnici è in pericolo.