Il porporato francescano, arcivescovo emerito di São Paulo e Prefetto emerito della Congregazione per il Clero è scomparso oggi all'età di 87 anni dopo una lunga malattia. Un ministero, il suo, dedicato in particolare all’accompagnamento delle popolazioni indigene delle quali portò la voce nel Sinodo per la Regione Panamazzonica del 2019.