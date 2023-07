Gerusalemme (Agenzia Fides) – “Negli ultimi mesi, gli attacchi al clero cristiano, alle chiese e ai luoghi santi hanno destato l'ansia di molti nostri fedeli cristiani, in particolare a Gerusalemme e ad Haifa” afferma un comunicato pervenuto all’Agenzia Fides della Commissione Giustizia e Pace dell’Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa. “Sputi, abusi verbali, a volte violenze fisiche, atti di vandalismo e grafiti sui muri sono per lo più perpetrati da ebrei religiosi estremisti” riferisce “Giustizia e Pace”. “Purtroppo, come in passato, i responsabili dell'applicazione della legge e dell'ordine raramente identificano e arrestano gli autori di questi attacchi e ancora più raramente gli autori devono rendere conto delle loro azioni”.