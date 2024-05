Seoul (Agenzia Fides) - Lo stile "sinodale" si esprime non solo all'interno della comunità ecclesiale ma è anche caratteristiche dei cristiani "in uscita", pronti a camminare insieme con tutti gli uomini di buona volontà per costruire un mondo migliore: con questa convinzione la Giornata Mondiale della Gioventù che si celebra in Corea nel 2027 avrà anche una connotazione di incontro interreligioso e d'occasione propizia per costruire legami di amicizia e fraternità con i credenti delle diverse fedi. Così, in occasione della festa buddista di Vesak, mons. Peter Soon-taick Chung, arcivescovo di Seoul e presidente del Comitato organizzatore della GMG coreana, ha inviato un messaggio alla comunità buddista, sottolineando il desiderio di unità tra le diverse comunità religiose in vista della GMG di Seoul 2027.