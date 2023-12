di Marta Zhao

Pechino (Agenzia Fides) – Nei giorni che precedono la celebrazione del Santo Natale, segnati in Cina dagli effetti di un terremoto devastante, i cattolici cinesi mettono in pratica con prontezza il comandamento dell’amore dato da Gesù, che si esprime anche come responsabilità comunitaria davanti alle calamità e alle emergenze sociali. Le comunità cattoliche cinesi si muovono con una rete diffusa di iniziative di carità tempestive per portare aiuto concreto alle popolazioni colpite del sisma.