Un attacco senza precedenti dal territorio iraniano contro Israele e nello stesso tempo un’operazione annunciata perché potesse venire almeno in gran parte contrastata. La rappresaglia di Teheran per l’uccisione nel proprio consolato a Damaso del generale Mohammad Reza Zahedi, con un missile di Tel Aviv, segna in ogni caso una svolta nel conflitto mediorientale e apre scenari di una peggiore escalation.